Пленный омич рассказал о пытках в СИЗО на Украине

107 ребятам повезло, что они вернулись домой живыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ужасающими подробностями поделился житель Омской области, который был в числе пленных, вернувшихся в Россию 4 ноября. Тогда в Москве встретили группу освобождённых из плена СВУ военнослужащих. В этот день 107 ребят прилетели на Родину.

В их числе был омич Данил А. В эксклюзивном интервью «СуперОмску» он рассказал, что ему удалось пережить за то страшное время в заложниках у нацистов.

- Сначала был в СИЗО киевском, потом в лагере для военнопленных во Львове. Приседали…инвалиды приседали постоянно там, без ног, присутствовало там такое, песни исполняли националистические. Те, кто был в спортзале в СБУ, многие ребята через это прошли, бывало и не доживали после этого люди — пытки, допросы, а потом уже переводили на СИЗО. А кто-то оттуда просто не уезжал, мне рассказывали про это. Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили — били, забивали просто до смерти пацанов, - вспоминает военнослужащий.

Сейчас Данилу придется проходить реабилитацию. Но засиживаться дома долго он не намерен. В планах парня вернуться туда, чтобы бороться с теми, кто не ценит человеческую жизнь.

- В планах восстановиться, здоровье восстановить, а дальше уже будет видно. Когда приехал, можно сказать, в этот лагерь, у меня желание появилось огромное вернуться назад на фронт — за такое отношение к людям, - заключил собеседник.

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