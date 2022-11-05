Дядя задавил племянницу и мужа насмерть: омские полицейские поймали мужчину, который сбил молодую пару в области

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне омская полиция сообщала о розыске водителя, скрывшегося после наезда на пешеходов в Калачинском районе. ДТП произошло вечером 4 ноября около 20.00 по местному времени. Обстоятельства такие: водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, следовал по автодороге, ведущей к селу Ивановка Калачинского района и допустил наезд на двух пешеходов. С места происшествия водитель скрылся. Пешеходы - 21-летняя девушка и 23-летний парень - скончались на месте происшествия.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя установлена, мужчина задержан. Наезд на пешеходов совершен автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 39-летнего жителя Калачинского района. Установлено, что в момент ДТП водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения, по результатам освидетельствования в выдыхаемом водителем воздухе установлены пары алкоголя - 0,969 мг/л. В отношении сельчанина заведены сразу несколько административных делопроизводств: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, а также за отсутствие полиса ОСАГО, - подробно прокомментировали госавтоинспекторы Омской области.

В одной из омских соцсетей прозвучала информация о том, что подозреваемый в смертельном ДТП водитель находился в родственных отношениях с одним из погибших.

- Дядя задавил свою племянницу и ее мужа насмерть, - написала в официальной группе ВКонтакте пресс-службы УМВД России по Омской области женщина по имени Галина.

Мы связались с женщиной. Она подтвердила факт родства. Другие подробности трагедии ей не известны.

- Это было ночью. У нас в это время люди спят уже, там сейчас живут почти одни пенсионеры, - сообщила женщина.

На вопрос, почему виновник аварии так и не явился сам в полицию, Галина сообщила, что пункта полиции в селе нет. Да и мужчина был слишком пьян, чтобы ехать куда-то дальше. Кроме того, по словам некоторых односельчан, 39-летний водитель, мог находиться не только в алкогольном, но и наркотическом опьянении. Соседи периодически жаловались на его неадекватное состояние.

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