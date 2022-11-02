Маршрутка с 12 пассажирами столкнулась в лоб с универсалом и улетела в кювет в Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Утром 2 ноября на Черлакском тракте пассажирская маршрутка столкнулась с универсалом на встречной полосе. О трагедии рассказывают в областной полиции.

- Водитель пассажирского автобуса ГАЗель, двигаясь в направлении р.п. Черлака, в районе 52 километра не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Калдина», после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием, - уточнили в управлении.

Как результат – трое пострадавших пассажиров «газельки»: 17-летняя девочка-подросток, 52-летняя женщина и 75-летний мужчина. Все они доставлены в больницу.

Делом уже заинтересовалась областная прокуратура. Сотрудники надзорного органа проводят проверку.

- На контроле органов прокуратуры Омской области находится ход проведения правоохранительными органами проверки по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в утреннее время 2 ноября текущего года, - прокомментировали в ведомстве.

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