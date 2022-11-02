Что это было?: В утреннем небе над Омском сняли светящийся летящий шар

Фото: стоп-кадр видео.

Сегодня утром, по дороге на работу, многие обратили внимание на падение неопознанного светящегося объекта. Несколько омичей даже успели включить камеру телефона и заснять явление. На кадрах видео - светящийся объект в виде шара, который двигается с высокой скоростью по наклонной траектории вниз. Если бы не крутой угол падения, то его можно было бы принять за самолет, который совершает приземление.

- Метеорит? Комета? Ракета? - такими вопросами задался автор поста в сети ВКонтакте, который разместил сразу четыре видео от омичей в группе «ЧП Омск».

Один из комментаторов предположил, что так полным ходом идут учения, как раз на Левом берегу.

- Что-то летело и горело, я тоже видел, - добавил другой омич.

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