Под Омском этой ночь в небе можно было увидеть уникальное природное явление

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

В небе над Омской область в ночь с 4 на 5 сентября можно было заметить необычное природное явление - полярное сияние. Его снимками поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель Омского планетария Владимир Крупко.

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

Как сообщил Крупко, сделать потрясающие фотографии получилось чуть севернее Омска.

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

Напомним, раннее жители региона могли наблюдать это уникальное природное явление в апреле и в конце августа этого года.

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