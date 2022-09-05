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Общество5 сентября 2022 11:11

Под Омском этой ночь в небе можно было увидеть уникальное природное явление

Это уже третье полярное сияние в Омской области с начала года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

В небе над Омской область в ночь с 4 на 5 сентября можно было заметить необычное природное явление - полярное сияние. Его снимками поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель Омского планетария Владимир Крупко.

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

Как сообщил Крупко, сделать потрясающие фотографии получилось чуть севернее Омска.

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

Фото: страница Владимира Крупко во «ВКонтакте»

Напомним, раннее жители региона могли наблюдать это уникальное природное явление в апреле и в конце августа этого года.

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