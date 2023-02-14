Об пол головой била, а вину не признала: в Омске 21-летняя девушка зверски расправилась со своим трехмесячным ребенком

Фото: пресс-служба Омского областного суда

В Омске начали рассматривать уголовное дело в отношении 21-летней девушки, убившей своего трехмесячного ребенка.

Согласно обвинительному заключению, 21-летняя жительница Горьковского в ночь с 9 на 10 августа 2022 года распивала спиртное со своим возлюбленным и двумя приятелями. На почве ревности между ней и отцом ребенка возникла словесная перепалка.

От громких криков родителей проснулся трехмесячный малыш. Тогда подсудимая взяла из коляски плачущую кроху и несколько раз ударила ее головой об пол, пока та не перестала дышать. Все происходило на глазах у отца ребенка. От полученных травм младенец скончался на месте.

В суде обвиняемая свою вину не признала, как и во время следствия. Омичка всячески пыталась обмануть следователей, в частности она утверждала, что случайно упала с ребенком на руках. Однако эту версию опровергли собранные доказательства.

Напомним, ранее в Омске приговорили к 18 годам колонии строго режима мужчину, задушившего свою 3-летнюю дочь, которая включила ночью телевизор, чтобы посмотреть мультики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ударил по лицу и задушил: под Омском сельчанин жестоко расправился с малышкой, которая хотела посмотреть ночью мультики

В Омске области суд дал 18 лет колонии строгого режима мужчине, задушившему 4-летнюю дочь(подробнее...)