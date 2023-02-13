На омском заводе депутата Госдумы Антропенко рабочего облило раскаленным цинком

Мужчину окатило раскаленным до 460 градусов цинком. Фото: стоп-кадр видео с форума «ЯплакалОмск»

Шокирующее видео появилось на одном из российских форумов. Двое мужчин стоят возле ванны с горячим цинком, из которой поднимается металлическая конструкция. В один момент крепления не выдерживают и металл падает в раскаленную жидкость. Все брызги попадают на работников.

Оказалось, инцидент произошел на Омском электромеханическом заводе. Это единственное предприятие в регионе, которое занимается горячим цинкованием. Принадлежит депутату Госдумы РФ Игорю Антропенко.

Как стало известно «КП-Омск», серьезно пострадал в происшествии один из работников. Омич получил термический ожог металлом 2-ой и 3-ей степени. Жидкость повредила ему голову, лицо, ухо и ногу. Правда, как сообщили источники в медицинской отрасли, от госпитализации пациент отказался.

Отметим, горячее цинкование - это один из видов защиты металла от ржавчины. В промышленности чтобы покрыть металл цинком, его раскаливают до 460 градусов. Таким образом, на пострадавшего работника Омского ЭМЗ попала жидкость, которая почти в пять раз превышает температуру кипения воды.

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