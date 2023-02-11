В Омской области два приятеля во время попойки закурили и задохнулись в дыму

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Накануне в райцентре Муромцево Омской области двое нетрезвых приятелей задохнулись в дыму, пожар устроили сами в состоянии опьянения.

- По данным регионального управления следственного комитета, во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили два трупа. Установлено, что 44-летний житель рабочего поселка и его 59-летний товарищ отравились угарным газом из-за сильного задымления, - сообщили в ведомстве. Разумеется, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Как рассказали следователи, приятели перепили спиртного и решили закурить. В итоге загорелся дом, а беспомощные мужчины, ничего не соображая от выпитого, задохнулись, самостоятельно выбраться из огня они не смогли.

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