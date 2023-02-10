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Общество10 февраля 2023 13:00

Омские следователи ищут жертв мошенников, обвиняемых во взрыве дома в Новосибирске

Омичей просят сообщать в полицию, если эти люди проводили работы в их квартирах
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

В Омске сотрудники следственного комитета просят омичей внимательно посмотреть на фото обвиняемых во взрыве дома в Новосибирске. Если кто-то узнал этих людей, и они успели оказать услуги по обслуживанию газового оборудования, необходимо немедленно сообщить в полицию.

- Устанавливаются свидетели, проживающие на территории города Омска и Омской области, к которым домой под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» приходили мошенники и производили работы по замену шлангов к газовой плите или другие виды работ, - просят с СУ СКР по Омской области.

Всех жителей Омской области просят не доверять незнакомцам и обязательно проверять документы приходящих специалистов, а также проверять информацию в ресурсоснабжающих организациях.

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