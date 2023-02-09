Двух омичей подозревают во взрыве газа в новосибирской многоэтажке

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Неожиданный поворот получила трагедия, произошедшая на улице Линейной в Новосибирске. Во взрыве газа в многоквартирном доме подозреваются 45-летняя и 25-летний жители Омской области.

- Несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске, - поясняют в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, обрушение двух подъездов произошло утром 9 февраля. По последним данным, восемь человек погибли, в том числе двухлетний ребенок и 80-летняя женщина. Еще восемь человек находятся под завалами. На месте до сих пор работают спасательные службы, ведется разбор обрушений.

- Следователями СК допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы, - уточняют в ведомстве.

Что касается подозреваемых омичей, пока они задержаны, ожидается суд, который должен определить в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

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