В Омске рецидивист чуть не убил посетителя кафе ради борсетки

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске рецидивист избил подвыпившего посетителя кафе и отобрал у него борсетку. Потерпевший находится сейчас в больнице в бессознательном состоянии.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 48-летний омич распивал спиртное в кафе, расположенном на улице 17-й Военный городок. Из заведения он вышел, будучи изрядно пьяным. Помочь еле стоящему мужчине вызвались двое незнакомцев, отдыхавших также в общепите.

Когда неизвестные перевели омича через дорогу, одни из них попытался вырвать у него борсетку. От резкого толчка потерпевший упал на землю. Злоумышленник тогда принялся бить его ногами по телу и голове, а затем выхватил сумку и скрылся. Из нее он достал ключи от авто и банковские карты, а остальные вещи просто выкинул. Скорую избитому потерпевшему вызвал второй незнакомец, который чуть позже вернулся в кафе.

Оперативникам удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 22-летний житель Советского округа, который был ранее судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенное имущество было найдено в его квартире, а борсетка — недалеко от места преступления

В настоящее время на рецидивиста завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Его поместили под стражу. Омичу грозит до 15 лет колонии.

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