Минувшей ночью двое омичей избили и ограбили молодого таксиста, а потом угнали автомобиль

22-летний таксист находится в больнице с проникающим ранением. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске в отдел полиции № 6 поступило сообщение о нападении на 22-летнего водителя такси на проспекте Космический. Омич подвозил компанию молодых людей из ночного клуба. Когда поездка завершилась, выяснилось, что у пассажиров нет 300 рублей для оплаты заказа. Из-за этого между таксистом и пассажирами 18 и 25 лет произошел конфликт. - В ходе словесной перепалки злоумышленники причинили телесные повреждения молодому человеку и похитили из бардачка 1 500 рублей. Затем один из нападавших заставил таксиста пересесть на пассажирское место, а сам занял водительское сиденье. Потерпевший ему всячески препятствовал, блокируя коробку передач. Таким образом они проехали около 300 метров, после чего злоумышленник достал отвертку и ударил ей омича в грудь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Как выяснили правоохранители позже, нападавшие уже были судимы за имущественные преступления. Они признались в содеянном и рассказали, что преступления совершили под воздействием алкоголя, да и похищенные деньги потратили на спиртное. На омичей завели уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Неправомерное завладение автомобилем». Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Их поместили в изолятор временного содержания.