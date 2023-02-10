В Омске мужчина из ревности облил спиртом и поджег свою возлюбленную

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске мужчина не справился с ревностью и поджег свою возлюбленную. Инцидент произошел в конце января.

По версии следствия, в ночь на 28 января 2023 года 35-летний омич во время конфликта на почве ревности облил спиртом свою 32-летнюю возлюбленную и поджег ее.

Пострадавшая была доставлена в больницу с обширными ожогами лица, головы и шеи, где и скончалась спустя неделю — 6 февраля.

В отношении мужчины СУ СК РФ по Омской области завело уголовное дело. Он задержан. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Омской области мужчина убил пасынка и, сбросив тело в погреб, попытался его сжечь.

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