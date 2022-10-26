В связи со всплеском заболеваемости среди мобилизованных в Омске вице-губернатор ХМАО направил сюда медиков

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В пабликах Ханты-Мансийского автономного округа распространяются жалобы родных мобилизованных на плохую медпомощь местным военнослужащим под Омском. По словам женщин, призывники болеют ОРВИ, пневмонией и не получают помощи врачей.

- За этот месяц практически не осталось парней, которые не заболели, и никто им помочь не может! Кашель просто не проходит, несмотря на лекарства, которые мы отправляем. У некоторых «счастливчиков» зафиксирована пневмония. Счастливчиков, потому что их все-таки приняли в медпункте, - пожаловались женщины из северного региона.

В ответ на многочисленные жалобы власти ХМАО направили в Омск дополнительной бригады медиков, которая бы какое-то время оказывала помощь в военно-полевых лагерях.

- Не из-за того, что медицинские учреждения Омска не способны выполнить работу или военные госпитали не справляются, а именно из-за того, что одномоментно сейчас на этих территориях находится очень большое количество людей, - отметил заместитель губернатора Югры.

В то же время пресс-служба омского правительства сообщает, что ежедневно, в полевой медпункт обращается порядка 50-60 человек. Причины обращений разные – симптомы ОРВИ, ушибы, растяжения. Медики ТЦМК проводят опрос, осмотр, измеряют давление, уровень сатурации и температуру, при необходимости делают ЭКГ.

Прием пациентов ведется круглосуточно тремя сменами медиков - фельдшеров и анестезиологов-реаниматологов. Все они находятся в постоянной готовности. Помимо медикаментов и материалов для перевязок медпункт оснащен оборудованием для реанимации. В распоряжении медиков также КамАЗ, УАЗ и реанимобиль. В крайних случаях врач Центра медицины катастроф вызывает «скорую» и военнослужащего направляют в городской стационар для полного обследования.

- В случае экстренных ситуаций, до приезда «скорой» может быть оказана практически любая медицинская помощь, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Павел Цыганков.

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