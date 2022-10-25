«Миллионы на концерты»: на выступление артистов в омском центре для мобилизованных потратили почти 8 миллионов рублей

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне стало известно, что на митинг-концерт «Любэ» в лагере для мобилизованных в Черемушках под Омском потратили 7,7 миллионов рублей. Мероприятие тогда организовала Омская филармония.

Однако в Омской филармонии пояснили «СуперОмску», что контракт на 7,7 миллионов включал в себя не только выступление известной российской группы «Любэ», но и другие концертные мероприятия, которые проходили на территории военно-полевого лагеря в Черемушках с 1 по 19 октября.

Напомним, изначально группа «Любэ» должна была выступить 1 октября 2022 года на празднование 200-летия Омской области на площади около ТЦ «Континент», однако позже концерт был перенесен в лагерь для мобилизованных.

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