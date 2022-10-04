Во время мобилизации омское правительство потратило более 15 млн рублей на Дни региона в Москве

Выставка в Москве, посвященная Дням Омской области. Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Празднование 200-летия Омской области в регионе отменили, лишь концерт группы «Любэ» сохранили для мобилизованных в Черемушках. Но вот в Москве это событие отметили. 3 и 4 октября в Совете Федерации проходят Дни Омской области.

Аналитику сайта Госзакупок одним из первых провел НГС55, и нашел очень любопытные цифры. Как оказалось, из регионального бюджета на организацию одной лишь только выставки было потрачено 12,5 млн рублей. Перевозка экспонатов обошлась в 206 тысяч рублей.

Весь состав представителей региона улетел в Москву за 103 тысячи казенных рублей, еще 148 тысяч потратили на проживание делегации в гостинице «Будапешт».

«Вишенкой на торте» оказался банкет для членов Совета, который обошелся в 3,1 млн рублей. Он должен состояться сегодня, 4 октября.

Отметим, что все данные взяты с открытого портала государственных закупок.