После предоплаты в «черный список»: житель Омска обманывал людей по всей России, не выходя из дома

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске будут судить 20-летнего парня, продававшего несуществующие товары в Сети. На его счету семь преступлений. Жертвами мошенника стали жители Екатеринбурга, Ярославля, Крыма, Кемеровской и Омской областей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, фигурант дела выкладывал на сайтах бесплатных объявлений и в соцсетях информацию о продаже различных товаров: дивана, котят породы мей-кун, велосипеда. Фотографии товаров он скачивал в Сети. Для привлечения жертв злоумышленник указывал стоимость ниже рыночной и предлагал выгодные условия доставки. С потенциальными покупателями лже-продавец ввел активную переписку, в которой отвечал на все возникающие вопросы.

После получения предоплаты обвиняемый моментально удалял объявление и вносил потерпевших в «черный список». Затем парень создавал новый аккаунт, используя каждый раз разные данные. При общении с жертвами в мессенджерах фигурант дела имитировал женский голос. Всего он успел заработать таким образом 31 тысячу рублей.

Вычислить интернет-мошенника удалось не сразу из-за мер конспирации, которые он предпринимал. Задержали парня в Пензе.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Правоохранители продолжают устанавливать причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям. Ранее омич уже привлекался к уголовное ответственности за мошенничество, кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровья.

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