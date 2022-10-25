«А как же честь мундира?»: в Омске разгорелся скандал из-за мобилизованных в Пайн баре

Провести вечер в баре компании не удалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Никаких кроссовок и спортивных штанов» - такое обыденное правило помнит каждый посетитель питейно-развлекательных заведений Омска. Не важно, пошел ли ты в дорогой ресторан или наведался в молодежный клуб. Фейсконтроль на страже.

Однако об этом житейском правиле забыли посетители омского «Паин бара». После того, как администрация заведения не пустила их за забронированный столик, они написали жалобу на «Флампе».

- Зная, что в городе огромное количество частей, много военных, проходят обучение мобилизованные, нас просто не пустили в кафе по причине того, что мужчины были в форме. Столик забронировали заранее, приехали и были неприятно удивлены какими-то фейс-контролем, - написала пользователь Лана.

Представители бара отреагировали на оценку «1» и комментарий недовольных клиентов.

- Нам хотелось бы обратить ваше внимание на то, что любое заведение не военная часть, а все-таки бар, ресторан или кафе. Странно указывать на политику заведения и не понимать, что для разного рода событий существует подходящая для этого одежда. Аналогичное отношение и правила в нашем заведении к спортивной форме, в туфлях же вы не выходите на пробежку и не посещаете спортзал, - пояснили администраторы.

В поддержку заведения выступили и другие комментаторы. Так, пользователь «bartender_sochi» заметил, что «каждое приличное заведения несёт свою концепцию. А ПиВа попить, можно в мундире и с бомжом . В любом «КАФЕ» !!! Нужно немножко понимать куда вы приходите в гости».

Судя по комментариям, соседство с людьми в форме постоянные посетители бара также не одобряют.

- А как же честь мундира? Распитие спиртных напитков в форме? Серьезно? Ещё и возмущаются, - написал Alain.

Нужно отметить, что в последнее время в ночных заведениях Омска замечен большой наплыв посетителей в военной форме. Многие связывают это с уходом в увольнения мобилизованных, которые сегодня проходят подготовку в поселках Светлый и Черемушки.

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