Пенсионерку из Омска подозревают в убийстве своего сына

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в квартире на улице Химиков в Омске обнаружили 41-летнего с ножевыми ранениями. В убийстве подозревают 60-летную мать потерпевшего.

По версии следствия, пожилая женщина ударила ножом сына, который мешал ей спать, после совместного распития крепких напитков.

На данный момент следовали провели осмотр места трагедии и изъяли вещественные доказательства. Заведено уголовное дело, проводятся допросы, расследование продолжается. Подозреваемая задержана. Следствие намерено поместить ее под стражу.

Напомним, ранее в Омске женщина пырнула свою приятельницу ножом в ходе вспыхнувшего между ними конфликта.

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