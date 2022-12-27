Кровавые посиделки: разъяренная омичка пырнула свою приятельницу ножом в живот

На данный момент пострадавшая находится в больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в одну из омских больниц доставили 36-летнюю жительницу Советского округа с ножевым ранением в области живота.

Как выяснилось, увечья омичке нанесла ее 50-летния знакомая, которая проживала с ней в одном общежитии. Конфликт между женщинами произошел в ходе веселого застолья с горячительными напитками.

В настоящее время полицейские завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее подозреваемую к уголовной ответственности не привлекали.

Напомним, ранее в Омской области брат-рецидивист помог сестре зарезать ее сожителя. Причиной убийства стала ревность.

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