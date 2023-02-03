«Целовал и лапал»: в Омске преподаватель робототехники домогался до 10-летней ученицы

В Омске суд вынес приговор 30-летнему мужчине, работавшему преподавателем робототехники на областной станции юных техников. Он был признан виновным в сексуальных домогательствах к своей 10-летней воспитаннице.

По версии следствия, в июне 2022 года подсудимый трогал 10-летнюю школьницу за интимные места и целовал. Известно как минимум о трех эпизодах домогательств. О приставаниях со стороны преподавателя девочка сама рассказала родителям, после чего мужчину задержали и заключили под стражу.

На основе собранных доказательств суд приговорил мужчину к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Напомним, в Омске на этой неделе суд вынес приговор бывшему учителю историю, который насиловал школьников, снимая весь процесс на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске бывший учитель истории повторно осужден за 30 эпизодов домогательств к мальчикам-подросткам

57-летний омич освободился из колонии в 2018 году за совращение шестиклассников, а в 2019-м он уже не просто приставал к подросткам, а насиловал их, снимая на видео(подробнее...)