В Омске бывший учитель истории повторно осужден за 30 эпизодов домогательств к мальчикам-подросткам

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске вынесли приговор 57-летнему жителю региона, которого признали виновным в многочисленных преступлениях сексуального характера и осудили на 16 лет колонии строгого режима. Всего судом доказано 30 эпизодов целого списка преступлений уголовного кодекса. Среди них - развратные действия, насильственные действия сексуального характера, изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Участниками оргий извращенца становились, как правило, мальчики 13-15 лет.

- По данным следствия и суда, подсудимый с июня 2019 по ноябрь 2020 неоднократно приглашал к себе в гости мальчиков, 14 и 15 лет, которых развращал, совершал насильственные действия сексуального характера и производил видео и фотосъемку несовершеннолетних в обнаженном виде. Кроме того, подсудимый скачивал в сети интернет порноконтект с участием несовершеннолетних и распространял изображения в социальных сетях среди своих знакомых, - сообщает пресс-служба омского облсуда.

В мае 2021 года подсудимый пошел еще дальше: начал переписку с 10-летним мальчишкой и спустя какое-то предложил ребенку вступить с ним в связь. К счастью, как минимум, непристойное предложение, увидели родители мальчика. Они и поспешили написать заявление в полицию. Дальше этот клубок разврата начали раскручивать полицейские. Несмотря на все собранные доказательства, своей вины мужчина так и не признал. Хотя отпираться было бессмысленно. За плечами немолодого мужчины - судимость за аналогичные, хоть и менее тяжкие преступления. Еще в 2012 и 2013 годах, работая в школе № 132 учителем истории, тогда еще 47-летний фигурант только начал подбираться к детям.

Согласно свидетельствам учеников, хитрый педагог несколько раз закрывался в классе с шестиклассником, заставлял ребенка раздеваться. Как выдумывал во время следствия сам учитель, он снимал брюки с мальчика исключительно в воспитательных и гигиенических целых - проверял на чистоту, но ребенок утверждал, что его непристойно и унизительно трогали за половые органы. И так случилось трижды. Шестиклассник не вытерпел и пожаловался родителям на странное поведение взрослого человека.

После проведенного следствия лишенный своего статуса учитель уехал в колонию на пять лет за совершение развратных действий без применения насилия.