«Стены еле сдерживают 4 этажа»: жители омского аварийного дома пожаловались на условия

Фото: «Омск Live».

Накануне в паблике «Омск Live» омичи опубликовали пост с фотографиями, посвященный невыносимым условиям проживания в аварийном доме по улице 4-я Транспортная. По словам автора поста Нины Юрьевны, в условиях, когда рушатся стены, течет канализация, всюду трещины - им придется прожить еще минимум три года до расселения.

Фото: «Омск Live».

- Прикладываю фотографию дома по улице Транспортная 4-я, дом 50. Небольшая предыстория о том, что дом поставлен на аварийность в январе 2017 года. Изначально расселить его планировали в 2020 году, но потом планы поменяли на 2025 год. На фото находиться туалет, душевая и кухня, но вы там этого не увидите так как стены рухнули. Но фото всего не передает. Из под пола, которого там нет, льётся канашка и вода из труб водоснабжения. А остальные стены еле сдерживают над собой остальные 4 этажа, - комментирует Нина.

Фото: «Омск Live».

Жительница Омска добавила, что скоро настанут холода, а в подвале - вода, которая должна нести тепло по трубам.

Фото: «Омск Live».

Также женщину беспокоит, что дом в любой момент может обрушиться, как это случилось в августе в городке Нефтяников, и просит власти поторопиться с расселением.

Фото: «Омск Live».

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