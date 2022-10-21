В Омске в 11 раз открылся крупный международный форум социального предпринимательства ИННОСИБ

Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в открытии ХI Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ.

Форум ежегодно объединяет на одной площадке представителей власти, бизнес и некоммерческий сектор. С 2011 года на ИННОСИБе обсуждаются вопросы развития социального бизнеса, продвижения полезных инициатив и коалиционного взаимодействия всех секторов гражданского общества. В текущем году главная тема форума связана с развитием страны в условиях глобальных вызовов. Также в центре внимания — социокультурные проекты.

Перед пленарным заседанием глава региона ознакомился с выставкой проектов и изделий социальных предпринимателей и НКО. Также в рамках форума проходит фестиваль социокультурных проектов «Мир, в котором нет чужих» с участием более 100 исполнителей из творческих коллективов пяти муниципальных районов Омской области, презентация гражданских инициатив муниципальных районов Омской области.

- Социальное предпринимательство сегодня становится всё более популярным. Оно нацелено на решение задач, до которых у государства порой не доходят руки. Получаемую прибыль предприниматели вкладывают в развитие своих проектов, а вместе с тем и в развитие сфер образования, культуры, здравоохранения, экологии. Свою роль в создании этого тренда сыграла Омская область. Четыре года назад федеральное правительство с нашей подачи закрепило статус социальных предпринимателей. Сегодня наш регион сохраняет лидирующие позиции по количеству социальных предприятий – у нас их 142. Уже более 10 лет у нас работает школа социального предпринимательства. Мы входим в первую десятку российских регионов по обеспечению негосударственным организациям доступа к предоставлению услуг в социальной сфере, — рассказал глава омского региона.

Налоговые преференции для социального бизнеса решено продлить до 2024 года. В прошлом году 97 организаций и индивидуальных предпринимателей уже воспользовались пониженными ставками по упрощенной системе налогообложения на сумму более 80 млн рублей.

В текущем году 66 предприятий получат гранты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — вдвое больше, чем в прошлом году. А Минэкономразвития России поддержало предложение Омской области по изменению условий предоставления грантов. Теперь доля софинансирования со стороны социальных предприятий снижена с 50 до 25%.

- Мы видим, что сегодня в условиях изменений на международном пространстве появляются совершенно новые направления. У нас в области и во многих регионах России появились социальные предприниматели, которые оказывают поддержку людям, проживающим на территории Донбасса, в том числе психологическую поддержку, в консультирование. То есть появилось совершенно отдельное направление, которое уже поддерживается Фондом президентских грантов. Государство, Президент видят, что снизу идет инициатива, и её нужно поддержать финансово, — подчеркнул Александр Бурков.

Советник генерального директора Фонда Президентских грантов Владимир Татаринов подчеркнул, что некоммерческий сектор не нуждается в указаниях сверху. «Они видят, что вот здесь людям плохо, и мы можем помочь. Им надо помогать и не указывать. Вся работа бизнеса, некоммерческого сектора, власти должна быть направлена только на одно – сделать жизнь людей лучше», — сказал он.

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