Нас было 200, а стало 20 тысяч: В Омске резко выросло число волонтеров, которые помогают мобилизованным

С самого начала частичной мобилизации в Омской области активисты и общественники объединились для одной общей цели – подержать ребят, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции.

Одна жительница Омска, желая помочь военнослужащим вооруженных сил РФ, создала канал в популярном мессенджере, куда в скором времени начали массовой добавляться и другие неравнодушные омичи. Новые подписчики группы девушки стали также предлагать свою помощь. Такой масштабной поддержки омичка и не ожидала от земляков.

- Нас было 200 человек, теперь нас 20 тысяч. Начали работу. Из более активных создали штаб. Договариваемся о закупах, по логистике решаем. То есть все нюансы, все проработано до мелочей, - поделились омички Татьяна и Наталья.

Штаб свой волонтеры создали на территории автобронетанкового института в поселке Черёмушки на юге Омска, где Министерство обороны предоставило им помещение.

В стенах волонтерского штаба хранится все, что туда привозят, присылают и приносят жители Омска, которым не все равно на своих земляков - дополнительная экипировка, лекарства, теплую одежду, предметы первой необходимости и продукты.

Помощь приходит и из других регионов нашей страны. Так, недавно волонтеры из Кузбасса доставили партию угля. При этом они пообещали привезти еще, если понадобится.

- Везут все: бабушки вяжут носки, швейные ателье шьют стельки, спальные мешки отшивают, также мы заказываем по другим городам. Допустим, плащ-палатки покупали в Санкт-Петербурге. Грелки каталитические тоже мы отправляли, которыми в карманах руки греют бойцы, - поделились волонтеры.

Центры помощи семьям мобилизованных, которые были открыты в Омской области по поручению губернатора Омской области, активно сотрудничают с волонтерами. Добровольцы работают во всех районах области. Кроме взрослых, участвуют и дети, которые рисуют и делают поделки своими руками.

Не у всех есть возможность передать вещи волонтерам, поэтому неравнодушные омичи ездят по всем региону и собирают посылки от земляков, которые потом привозят на своих машинах в распределительный центр, то есть в штаб омских волонтеров. В нем все грузы сортируют - проверяют качество и срок годности.

- Потом ребята приходят со списком, что им нужно, если что-то есть в наличии, мы это выдаем. Если нет чего-то в наличии, а потом появляется, мы им звоним, говорим: «Ребят, приходите, получайте. Сейчас у нас есть запросы на гармонь, на гитару. Если они поступят, мы ребятам позвоним, обрадуем, - говорят волонтеры.

Естественно, не остаются и безучастными Минобороны и правительство Омской области, которые оказывают поддержку всем жителям региона, призванным на военную службу по частичной мобилизации. Региональные власти поддерживают мобилизованных и материально. Так, на этой неделе на банковские карты резервистов начали перечислять единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Совместными усилиями удалось доставить все необходимые вещи в зону проведения СВО. За помощь волонтеров поблагодарили бойцы 108-й гвардейского десантно-штурмового полка подразделения «ШТОРМ», записав по истине душевное видеообращение. В составе полка много резервистов из Омской области.

- Кто если не мы? Мы волонтеры помогаем ребятам, которые отправляются «за ленточку», мы так называем. Поддерживаем их здесь, как можем. Первая машина у нас уже ребятам ушла. Уже получили видеоотчет. Они нам сказали «спасибо», что мы здесь работаем. Они нас там защищают, а мы им тут помогаем, как можем, - подытожили волонтеры.