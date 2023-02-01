Над Омском зафиксировали редкую зеленую комету ZTF, она вернется к Земле только через 50 тысяч лет

Фото: Владимир Крупко.

В официальном паблике омских астрономов появились снимки редкой зеленой кометы ZTF. До этого над нашей планетой она пролетала во времена палеолита. Астрономы разглядели комету с полным названием C/2022 E3 (ZTF) в начале марта прошлого года. По мере приближения объекта за ним появились газовопылевое облако, называемое «кома», и хвост. Его и саму комету можно разглядеть из разных точек мира. Так 30 и 31 января ее было видно из Омской области. А 2 февраля полюбоваться редким астрономическим явлением смогут москвичи и жители Подмосковья.

Фото: Владимир Крупко.

- Добавили в копилку фото новой кометы, съемки под утро 30 и 31 января в Белой Веже, 112 км от города (ред. - Омска). Попробуйте разглядеть слабый веер пылевого хвоста и длинный газовый хвост. Кадры одиночные, простой фото-штатив и объектив 200 мм. Комета хорошо видна глазом, как слегка размытое пятнышко. В бинокль видна большим зеленоватым пятном с градацией яркости, - добавил пояснение к сделанным снимкам главный омский астроном Владимир Крупко.

Имя объекта расшифровывается так: C — комета долгопериодическая (период ее оборота вокруг Солнца — 50 тысяч лет). Символы 2022 E3 говорят о дате обнаружения и о том, что это третья такая находка за бесконечно долгий период. Буквы ZTF указывают на оптику Zwicky Transient Facility, посредством которой было обнаружено небесное тело.

Также астрономы добавляют, что необычный зеленоватый оттенок создает присутствие двухатомного углерода. Сейчас комета пролетает на расстоянии 42 млн километров от Земли. И это период наибольшего сближения. Далее, по мере увеличения расстояния, яркость пойдет на спад.

Фото: Владимир Крупко.

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