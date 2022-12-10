Вечером омичи снова столкнулись с неизвестным явлением в небе

Фото: омский планетарий.

Минувшим поздним вечером многие омичи заметили снова крайне необычное явление в небе: яркую вертикальную полосу, светящуюся в облаках. Горожане делились снимками в соцсетях и интересовались, что это может быть

Как рассказали в омском городском планетарии, это обычный световой столб. Явление само по себе довольно редкое, но в нашем городе зимой наблюдать его можно довольно часто. Возникают такие столбы над источниками света, луч от которых отражается в кристаллах льда, рассеянных в воздухе.

– Вчерашнее явление примечательно тем, что нижняя часть этого столба скрылась от нас в дымке. И казалось, что это независимый светящийся след или объект в небе. Загадкой для нас осталось и то, что за источник дал такой яркий столб света. Должен быть очень яркий, в направлении промзоны, – пояснили астрономы.