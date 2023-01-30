Главное - хвост: в Омске передают в суд дело изверга, отрубившего конечность домашней кошке

Здоровье ни в чем неповинной кошки стало разменной монетой в отношениях конфликтующей пары. Фото: УМВД России по Омской области.

Омская полиция завершила расследование по факту жестокого обращения с животным. В середине декабря 41-летний житель Омска отрезал хвост кошке, которая принадлежит его возлюбленной. Расправу над любимой питомицей он совершил в отместку своей пассии: накануне пара бурно выясняла свои взаимоотношения. При этом мужчина не только причинил увечье беззащитному животному, но и бросил ее дома истекать кровью - на тот момент в квартире никого не было.

Раненую почти смертельно кошку нашла дочь той самой возлюбленной, когда вернулась домой. Кровью с раны животное измазало весь пол, сама кошка находилась в шоке от боли. Девушка, сообразив быстро что к чему, сразу обратилась с заявлением в полицию. Увечье зафиксировали. Нашли и орудие - обычный кухонный нож. А позже вышли на живодера.

Как оказалось, садистские наклонности и агрессию сожитель матери проявлял и ранее - был судим за причинение тяжкого вреда здоровья, только человеку.

Здоровье выжившей питомице поправили, как смогли, сейчас кошка живет с 22-летней дочерью, но увечье все равно негативно сказывается на общем состоянии кошки.

- Согласно заключению эксперта нанесенное механическое повреждение привело к увечью животного, - прокомментировали в омской полиции.

На изверга завели уголовное дело по статье за «Жестокое обращение с животным с применением садистских методов». Свою вину он признал. Теперь мужчине грозит три года тюрьмы. В ближайшее время дело передадут в суд.

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