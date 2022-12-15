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Происшествия15 декабря 2022 15:00

Ножом отрубил: в Омске живодер отрезал хвост кошке своей возлюбленной

Изверг из Омска устроил расправу над беззащитной кошкой
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Полицейские поделились фотографией Машки (так зовут пострадавшую кошку). Ее жизнb ничего сейчас не угрожает. Фото: УМВД России по Омской области

Полицейские поделились фотографией Машки (так зовут пострадавшую кошку). Ее жизнb ничего сейчас не угрожает. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске мужчина зверски расправился с кошкой своей сожительницы. Животное, к счастью, удалось спасти.

Как рассказала полиции 22-летняя омичка, она вернулась домой и буквально впала в ступор - на полу были пятна крови. Оказалось, что 41-летний возлюбленный ее матери схватил кухонный нож и отрубил им хвост кошке. Девушка смогла самостоятельно остановить кровь и оказать первую помощь Машке (так звали кошку, пострадавшую от рук изверга).

К ветеринарам девушка обращаться не стала. Участковый тем не менее выдал ей направление на судебно-ветеринарную экспертизу, которая установила, что механическое повреждение стало причиной травмы у животного.

В отношении живодера завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит до 3 лет колонии. Свою вину в содеянном омич признал.

Напомним, ранее в Омской области 40-летний сельчанин до смерти забил палкой соседскую собаку за то, что она проникла на его участок и съела 7 уток.

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