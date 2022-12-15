Ножом отрубил: в Омске живодер отрезал хвост кошке своей возлюбленной

Полицейские поделились фотографией Машки (так зовут пострадавшую кошку). Ее жизнb ничего сейчас не угрожает. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске мужчина зверски расправился с кошкой своей сожительницы. Животное, к счастью, удалось спасти.

Как рассказала полиции 22-летняя омичка, она вернулась домой и буквально впала в ступор - на полу были пятна крови. Оказалось, что 41-летний возлюбленный ее матери схватил кухонный нож и отрубил им хвост кошке. Девушка смогла самостоятельно остановить кровь и оказать первую помощь Машке (так звали кошку, пострадавшую от рук изверга).

К ветеринарам девушка обращаться не стала. Участковый тем не менее выдал ей направление на судебно-ветеринарную экспертизу, которая установила, что механическое повреждение стало причиной травмы у животного.

В отношении живодера завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит до 3 лет колонии. Свою вину в содеянном омич признал.

Напомним, ранее в Омской области 40-летний сельчанин до смерти забил палкой соседскую собаку за то, что она проникла на его участок и съела 7 уток.

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