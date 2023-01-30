В Омске щенок со стрелой в глазу и сестрички, за которыми охотился живодер, обрели дом

Фото: Я-ряДОМ. Помощь бездомным животным в Омске.

Омские соцсети облетела новость о том, что три щенка из семьи, на которую охотился живодер, обрели, наконец, своих новых хозяев.

Фото: Я-ряДОМ. Помощь бездомным животным в Омске.

Фото: Я-ряДОМ. Помощь бездомным животным в Омске.

- Злата уехала в район Омской области, Лили - в Амур в квартиру! Наконец-то Белочке сняли швы с глазика, и Денис Богданов увез их с новой семьей жить в квартиру. Последние пару фото и видео. Переназвали малышку Альфой! - поделились волонтеры.

Фото: Я-ряДОМ. Помощь бездомным животным в Омске.

Фото: Я-ряДОМ. Помощь бездомным животным в Омске.

Теперь ищут дом для матери щенят - собака все еще остается в том опасном месте, где одна получила травму, один щенок пропал, останки еще одного находились в снегу.

Фото: Я-ряДОМ. Помощь бездомным животным в Омске.

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