В Омске на месте, где неизвестный живодер выстрелил в глаз одному щенку, найдены останки другого

Фото: соцсети.

Накануне в соцсетях появилось сообщение от омских зоозащитников: найдены останки пропавшего недавно щенка. Напомним, что на неделе чета омичей Богдановых, которые регулярно подкармливают семью со щенками и их маму в районе улицы Комбинатской, в один из дней нашла щенка по кличке Белка со стрелой от арбалета в левом глазу. Девочку госпитализировали, провели операцию, раненый глаз пришлось удалить. Сейчас щенок находится в клинике, где продолжается курс уколов антибиотиками. В тот же день Ирина и Денис не досчитались еще двух щенков - они бесследно пропали. Вчера в снегу пара обнаружила останки одного из них.

Фото: соцсети.

- Скорее всего уже замерзшее тельце разорвали, крови нигде нет, - сообщила Ирина в соцсетях.

Фото: соцсети.

Теперь пара очень переживает, что и остальным членам это собачьей семьи придется несладко от рук неизвестного живодера - собака-мать и щенки до сих пор находятся там, на улице.

Фото: соцсети.

- Гнида ж вернется и добьет малышей, - написали неравнодушные омичи, попросившие для щенков передержку. В комментариях отметили, что дротик - из комплекта арбалета, на который должны выдавать разрешение пользователю старше 18 лет.

На сегодня известно, что прооперированную Белку после клиники заберут в новый дом. Кроме того, в деле об истязаниях со щенками принимает участие полиция: на днях правоохранители осмотрели на месте происшествия все, но, к сожалению, никаких следов так и не нашли.

Фото: соцсети.

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