Как омичам оставаться в гармонии с собой, рассказала врач-психотерапевт врачебно-физкультурного диспансера Светлана Жук

Жалость к себе или другим высасывает жизненные силы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как сохранить психическое здоровье в современных условиях, омичам рассказала врач-психотерапевт врачебно-физкультурного диспансера - Светлана Жук.

- Сегодня человек подвержен множественным стрессам и может не всегда получаться оставаться в гармонии с собой, - пояснила врач.- Вот семь основных правил для сохранения своего спокойного состояния.

Используйте принцип «таковости».

Перестаньте оценивать сегодняшнюю реальность как плохую или хорошую. Ситуация ни плохая, ни хорошая, просто такая какая есть.

• Скажите себе ситуация в стране такая, работа у меня такая, зарплата у меня такая, семья у меня такая, сын у меня такой , я такая и я с этим справлюсь. Реальность принимайте такой , какая она есть и с ней справляйтесь.

Ситуация сейчас такая, какая есть.

Сейчас осень и настроение может быть с налётом пессимизма, внутреннего дискомфорта, с ощущением безвыходности , бессмысленности происходящего.

Не позволяйте себе поддаваться отчаянию, унынию, ощущению безнадёжности.

Учитесь испытывать уверенность и надежду!

Самое главное слово в жизни — Справлюсь. Я справлюсь! Родные справятся, друзья справятся, россияне справятся, Россия справиться!

Осознайте,что сильно волноваться и бояться не стоит.

Безвыходных ситуаций нет. Я справлюсь , но немного боюсь. Близкие справятся, но я за них немного боюсь. Бояться и волноваться — это нормальное явление, это наши инстинкты, только сильно волноваться не нужно.

• Осознайте своё излишнее волнение и страх и выдохните его медленно , долгим выдохом через рот и скажите, что так сильно волноваться не надо. От сильного страха и волнения создается ощущение катастрофы, безвыходности. Помните выход есть всегда.

Прекращайте себя накручивать и излишне переживать.

Говорите себе: Хватит себя накручивать. Хватит переживать. Я же это отменить и изменить не могу, но я с этим справлюсь. Мне это не нравится, но я с этим справлюсь.

Мыслите позитивно.

Вечером до сна спросите себя: Как я хочу провести завтрашний день счастливо или печально? И отвечайте себе: Я хочу провести завтрашний день счастливо. Я с этим справлюсь.

• Испытывайте к людям здоровое сочувствие, а жалость к себе или другим высасывает жизненные силы. Я себе сочувствую, но я справлюсь.

Утро встречайте улыбкой.

Встав утром в плохом настроении, посмотрев на помятую свою рожицу в зеркале, поздоровайтесь с собой ласково, любя и спросите: Как я хочу провести сегодняшний день счастливо или печально? И ответьте : Я хочу провести сегодняшний день счастливо, улыбнитесь. Улыбайтесь и другим тоже, а себе в первую очередь.

Помните, что доброе слово продлевает жизнь, препятствует заражению злостью, плохим настроением.

Вам нагрубили, а Вы вместо злости -спасибо .У грубияна может потеплеет душа. Сын принёс двойку , а вы спасибо, что честно показал.

• Дарите близким благодарность, а если есть силы и кондуктору, и парикмахеру, и учителю. Если Вы услышали неприятные новости — спасибо за новости.

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