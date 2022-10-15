Как сохранить психическое здоровье?: омский врач делится секретами хорошего настроения

Хороший и сон поменьше стресса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-психиатр из Омской области Атиль Мухаммедов дает эффективные советы, как перестать тревожиться и сохранить психическое здоровье.

1. Очень важно для того, чтобы сохранить свое психическое здоровье, обеспечить себе полноценный и достаточно продолжительный сон.

2. Ни для кого не секрет, что современный мир окружает нас стрессами. Каждый пережитый стресс оставляет отпечаток не только на нашей психике, но и на телесном здоровье. Вырабатывайте в себе стрессоустойчивость с помощью медитации, специальных психологических упражнений или же найдите подходящий вам способ.

3. Каждый день в мире происходит очень много ужасных событий, о которых нам знать вовсе не обязательно. Поэтому, не нужно смотреть, читать или слушать новости – так вы сохраните свою психику и убережетесь от негативных эмоций.

4. Не позволяйте себя втягивать в то, чего на самом деле не хотите выполнять. Научитесь смело и без ненужных угрызений совести отказывать, когда понимаете, что не хотите или не можете взять на себя ответственность за какое-то дело. Это ваша жизнь и вы вправе ей распоряжаться так, как вы хотите, не чувствуя вину за то, от чего отказываетесь.

5. Очень негативно на наше психическое здоровье влияет привычка откладывать важные дела на потом.

6. Не перегружать свой мозг – позволяйте ему отдыхать после каждой успешно выполненной задачи.

7. В наше время также стоит быть очень осторожными при выборе друзей и формировании круга общения. Очень важно вовремя выявлять и отдалять от себя тех людей, общение с которыми вас эмоционально выматывает.

8. Периодически, чтобы напитать свою нервную систему, а, следовательно, и защитить свое психическое здоровье, нужно употреблять биологически активные добавки, которые обогащают организм магнием, витаминами группы В, и прочими важными компонентами.

9. Научитесь не копить в себе негативные эмоции, а избавляться от них сразу, как только вы чувствуете их возникновение. Найдите способы освобождения от негатива. Это может быть, например, крик, или боксирование груши.

10. Научитесь не давать обещания, которых вы не сможете выполнить, ведь они выматывают вас эмоционально.

11. Помните о том, что для психического здоровья очень полезно периодически сменять обстановку. Поэтому, разнообразьте свою жизнь, путешествуйте чаще, хотя бы по своей области.

12. Постарайтесь вообще отказаться от употребления энергетических напитков, они ее преждевременно изнашивают. Очень важно умерить потребление кофе, а если очень нужно взбодриться, используйте холодный душ, настойку женьшеня или свежевыжатый сок апельсина.

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