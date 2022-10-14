Не поможет успокоиться: алкоголь - враг при панической атаке

Фото минздрава Омской области.

Паническая атака (ПА) - внезапный приступ тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом и мучительными соматическими ощущениями: чувством удушья, нехватки воздуха, болью в груди, тошнотой, сердцебиением.

Иногда переживания невыносимы и как способ решения проблемы человек выбирает алкоголь.

Своеобразная якобы польза от алкоголя носит сомнительный и временный характер. После завершения действия алкоголя - человек возвращается в реальную жизнь, понимая, что ничего не изменилось в лучшую сторону.

В результате он попадает в ловушку, потому что алкоголь только увеличивает внутреннюю катастрофу. Происходят:

усиление страха возможной опасности;

снижение критических способностей к происходящему;

потеря контроля над собой;

невозможность принять верное решение и сделать правильные действия.

Коме того: алкоголь часто сам провоцирует ПА! Злоупотребление алкогольными напитками является одним из наиболее частых причин, провоцирующих развитие ПА!!!

ПОМНИТЕ:

Алкоголь не помогает справиться с ПА, он ее утяжеляет!

Алкоголь является мощным депрессантом, обостряя переживания.

Алкоголь оказывает токсическое воздействие практически на все жизненно важные органы.

Алкоголь вызывает формирование зависимости - алкоголизма - тяжелого наркологического расстройства.

10 СПОСОБОВ «напасть» на ПА первым.

Как БЫСТРО помочь себе, если возник приступ ПА:

1. Дышите медленно.

2. Расслабьтесь максимально, лягте или сядьте.

3. Сосредоточитесь на окружающей обстановке, людях или предметах.

4. Примите контрастный душ.

5. Скомкайте из газеты своё настроение.

6. Порвите газету на мелкие кусочки, «ещё мельче», затем выбросите ее вместе со своими переживаниями.

7. Спойте громко любимую песню.

8. Переключитесь на работу мышц: погримасничайте в зеркало, сделайте легкие физические упражнения (приседание, движения в руках и ногах и т.п.).

9. Погуляйте в лесу, покричите то громко, то тихо.

10. Обратитесь за поддержкой к близкому человеку.

Эффективной является практическая «Техника заземления 5-4-3-2-1»:

5 - найдите пять вещей, разного цвета, на которых сможете остановить взгляд.

4 - почувствуйте четыре телесных ощущений

3 - услышите три звука.

2 - перечислите два запаха.

1 - ощутите вкус одной вещи.

Правильный выбор:

Соблюдайте правила здорового образа жизни. Выберите приятную для себя физическую активность (йога, плавание, бег по утрам, танцы). Наполните жизнь положительными эмоциями и у Вас обязательно подучится победить ПА!

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!