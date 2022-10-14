Жительница Омска случайно разрезала себе живот ножом, который лежал в кармане

Медики скорой вовремя доставили в больницу истекающую кровью раненую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне жительница Омска случайно напоролась на нож, который находился в ее кармане. По словам 54-летней женщины, истекающей кровью, рана оказалась случайной. Омичка не имеет постоянного места жительства, поэтому нож ей приходится носить с собой все время. В какой-то момент она забыла про опасный предмет и разрезала себе живот. При каких именно обстоятельствах такое могло случиться, сейчас разбираются сотрудники полиции. Усугубляет ситуацию наличие у потерпевшей нескольких судимостей за плечами.

Также известно, что после случившегося раненую омичку доставили на карете скорой помощи в городскую клиническую больницу № 1. Медики констатировали у нее ранение передней стенки брюшной полости и ранение печени. Женщине оказали необходимое медицинское вмешательство, и сейчас она под наблюдением врачей.

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