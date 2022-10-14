«...и уксус сладкий»: омичка в ходе застолья перепутала водку с уксусом

Женщина перепутала бутылки и получила ожоги полости рта и пищевода. Фото: Иван ВИСЛОВ

Выражение «Нахаляву и уксус сладкий» приобретает буквальный смысл. Омская полиция сообщает об отравлении опасной для жизни жидкостью 38-летней жительницы села Индейка Омской области.

- Сотрудники калачинского отдела полиции также выясняют детали несчастного случая, здесь в медицинское учреждение с химическим ожогом полости рта и пищевода доставлена 38-летняя жительница поселка Индейка, - уточняют в региональном УМВД.

Как оказалось, омичка выпивала со своим сожителем. И в какой-то момент, как сообщают оперативники, она перепутала бутылки, налила в стакан уксус и выпила его.

Непонятно, как женщину не смутил острый запах концентрата, ведь он абсолютно противоположен аромату алкоголя.

Пока пострадавшая находится под наблюдением медиков, в семейном застолье разбираются полицейские.