В Омске на 20 лет осудили закоренелого педофила-рецидивиста за новое растление малолетних и съемки пикантных фильмов

На совести маньяка - судьбы четверых униженных детей. Фото: Тимур Ханов.

Омский областной суд вынес приговор педофилу-рецидивисту, который не только надругался над ребенком младше 14 лет, но и снял свои ужасающие действия на камеру. Осужденного отправят на 20 лет в колонию не строгого, а уже особого режима. Кроме того, в течение 10 лет за решеткой он будет проходить лечение у психиатра.

- По совокупности преступлений Омский областной суд назначил осужденному наказание в виде 20 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на срок 10 лет и отбыванием основного наказания в исправительной колонии особого режима.

В суде уточняют, что последняя жертва находилась в беспомощном состоянии. С чем оно связано - не уточняют. Но и это ужасающее преступление - далеко не первое в копилке маньяка.

«КП-Омск» стало известно, что 38-летний омич попадал в поле зрения правоохранителей, как минимум, трижды. Так в июне 2005 года обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера над 6-летним мальчиком, а в августе 2008-го и июле 2009-го – над мальчиками 13-ти и 12-ти лет. В дату первого насилия над ребенком преступнику был всего 21 год.

- По данным следствия и суда, подсудимый, ранее в 2010 году судимый за совершение аналогичных действий в отношении детей, после отбытия 9-летнего срока наказания в местах лишения свободы, в 2020-2021 гг вновь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, а также снимал эти действия на видеокамеру, - рассказали в региональном следственном комитете.

После очередного срока рецидивист так и не встал на путь исправления.

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