И все молчали: многодетный отец из Омска два года держал в страхе и насиловал 5-летнюю дочь и двоих сыновей

Никто бы и не узнал, что происходит в «семейном гнездышке», если бы в полицию не обратилась старшая дочь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский следком завершил расследование уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который на протяжении двух лет насиловал трех малолетних детей.

По данным следствия, подозреваемый насиловал малышей — 5-летнюю девочку и двух ее младших братьев — с 2017 по 2019 год. Дети в силу возраста не осознавали, что на самом деле делает с ним их отец. О происходящем бы никто и не узнал, если б спустя три года, в октябре 2022 года, в полицию не обратилась старшая дочь изверга.

Примечательно, что детей из семьи извращенца органы опеки изъяли еще в июле прошлого года, до того момента, когда стало известно о «играх» отца с ними. Как уточнили в СУ СК РФ по Омской области, родители злоупотребляли спиртным. Именно этот факт стал причиной, по которой малышей забрали из дома. Уже в ходе в следствия супругов лишили родительских прав.

По ходатайству следствия мужчину поместили под стражу. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд. Омичу грозит от 12 до 20 лет колонии.

Напомним, это не первый случай в Омске, когда дети становятся объектом надругательств со стороны отца. Ранее стала известна другая не менее жуткая история. Сожитель омички на протяжении нескольких лет насиловал троих ее детей, одному из которых на момент задержания растлителя почти исполнилось 18 лет. Мать все эти годы не верила жалобам ребят.

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В итоге дети сами сообщили обо всем в полицию - находившегося в бегах извращенца уже задержали(подробнее...)