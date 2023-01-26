Омичка получила 2 года лишения свободы за ложное обвинение своего знакомого в изнасиловании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области вынесли приговор жительнице Муромцева за ложный донос на своего знакомого. Женщина обвинила его в изнасиловании.

Как установил суд, 8 декабря 2022 года жительница Муромцево обратилась в Муромцевский межрайонный следственный отдел с заявлением об изнасиловании. Однако по результатам проверки по сообщению женщины в заведении уголовного дела ей было отказано.

На суде сельчанка полностью признала свою вину и заявила, что намерено оговорила своего знакомого.

Муромцевский районный суд приговорил женщину к 1 году 9 месяцам лишения свободы. При вынесении решения инстанция учла, что сельчанка признала свою вину и имеет на иждивении малолетнего ребенка. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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