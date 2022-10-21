До двух лет тюрьмы: в Омской области сын написал донос на отца

Фото: УМВД России по Омской области

В Полтавском районе 19-летний парень написал заявление в полицию на собственного отца. Омич пожаловался, что родитель угнал его автомобиль.

- В заявлении он указал, что его отец угнал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2110, и попросил привлечь его к уголовной ответственности, - уточнили подробности в региональном УМВД.

Оперативники прибыли по месту жительства мужчины и опросили его. Оказалось, что он давно ездит на машине по договору доверенности. А сын попросту является владельцем авто, но не имеет водительских прав.

Что касается угона: родственники поссорились, из-за обиды сын заявил в полицию. Внятно объяснить, зачем написал заявление об угоне, молодой человек не смог, сославшись на эмоции. Дознавателем заведено уголовное дело, обвиняемого ждет до 2 лет тюрьмы за заведомо ложный донос.

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