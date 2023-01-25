10 кастрюль, 7 полотенец, куртки кожаные - две: омич через окно обнес соседский частный дом

Фото: УМВД России по Омской области

О краже, которая заслуживает внимания, рассказали в омской полиции. Неизвестный ограбил частный дом, вытащив из него кухонную утварь и одежду.

Потерпевшей стала 52-летняя владелица частного дома. Женщина пожаловалась в полицию, что некто взломал пластиковое окно в ее доме и украл имущества на 14 тысяч рублей. Среди похищенного были 10 кастрюль, чайный сервиз, 9 полотенец, 2 кожаных куртки, 2 одеяла и пиджака.

Как оказалось, в доме никто не жил а сами хозяева приезжали туда раз в неделю. Этим и воспользовался 36-летний рецидивист, который жил по соседству. К мужчине домой нагрянули оперативники, которые нашли часть пропажи: куртки, пиджак и одеяло. остальное он успел сбыть прохожему за 3,5 тысячи рублей.

Теперь омичу грозит очередной тюремный срок за кражу.

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