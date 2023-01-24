Ломбард на проводе: Омская полиция за час поймала вора, укравшего смартфон, но забывшего его выключить

У грабителя теперь будет достаточно времени изучить самый толстый трехтомник уголовных дел, вышедший в 2021 году, с говорящим названием «Преступление века. Материалы следствия». Фото: Александр БОЙКО

Омская полиция сообщила об очередном раскрытом преступлении. Накануне в отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску обратился 49-летний житель Центрального округа: молодой парень вырвал из рук его 12-летнего сына дорогостоящий смартфон. Стоимость гаджета - 16 000 рублей. Схема - простая. Молодой мужчина поинтересовался у мальчика, который час. Когда школьник достал телефон, парень выхватил аппарат.

- Родители подростка позвонили на телефон сына и выяснили, что мобильный включен и уже находится в ломбарде по улице 20-я Линия. Проследовав на адрес, стражи порядка установили личность похитителя и вскоре задержали его во дворе дома по улице 10 лет Октября, - сообщили в пресс-службе полиции.

Подозреваемый в грабеже. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

На допросе ранее судимый за кражу 21-летний омич пояснил, что распивал с приятелем спиртное. В какой-то момент захотелось добавки. Приятели нашли самый быстрый выход из положения - вышли на грабеж. С легкостью полученный гаджет они сдали в ломбард за 1 000 рублей. Почему забыли выключить - не пояснили. Может, не сумели. На грабителя завели уголовное дело по одноименной статье уголовного кодекса.