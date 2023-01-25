В садовом товариществе на севере Омска произошел крупный пожар

Фото: скриншот видео, предоставленного ГУ МЧС по Омской области.
Сегодня ночью, 25 января, в СНТ «Тополек» в Советском округе загорелась постройка. Пламя чуть не перекинулось на соседние дома.
Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушение приняли участие десять человек личного состава. Пламя удалось оперативно ликвидировать, благодаря чему оно не успело перекинуться на рядом стоящие домики. При пожаре никто не пострадал.
Напомним, ранее при пожаре в дачном домике в пригороде Омска погибли три человека. Трагедия произошла на прошлой неделе.
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