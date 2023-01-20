В дачном домике в СНТ под Омском заживо сгорели три человека

На данный момент удалось установить личность двух из трех погибших. Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омской области минувшей ночью, 20 января, при пожаре в дачном домике погибли три человека.

По предварительной версии, ночью 20 января в СНТ в селе Красная Горка загорелся дачный дом. Объятое пламенем строение заметил местный житель, который и вызвал спасателей. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили внутри тела трех людей - 52-летнего мужчины и его 44-летней сожительницы, а также еще одного мужчины (его личность устанавливается).

На месте трагедии работают следователи. Выясняются причины возгорания. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины гибели людей. По результатам доследственной проверки будет принято решение о заведении уголовное дела.

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