Омичи просят ГИБДД разогнать дорожных попрошаек

Фото: «ЧП Омск» во Вконтакте

С криком о помощи к сотрудникам Госавтоинспекции обратился подписчик группы «ЧП Омск». Пользователь под ником Старый Байкер призывает ДПС разогнать с автодорог попрошаек.

- Этот персонаж с утра до вечера катается между рядами на перекрестке Королева - Заозерная и клянчит деньги у водителей, стоящих на светофоре. Объясняешь ему по-хорошему, что его могут сбить, отвечает, мол, собьют, мне же и заплатят, я тут для заработка и торчу целыми днями. По факту один дурак создает аварийную ситуацию на перекрестке, - поделился негодованием автор.

К слову, подобные персонажи, в основном, появляются на дорогах города в летний период. Зачастую их можно встретить на перекрестке возле Меги, на пересечении Фрунзе и Орджоникидзе, Заозерной и Королева и еще ряде «проходимых» улиц. Во время работы красного сигнала светофора они умудряются проехать между рядами и просить милостыню, стучась в окна водителей.

Между тем, мнение автора поста разделяют не все омичи. Представительницы женского пола и вовсе заступились за нарушителя ПДД.

- Откуда у Вас всех такая злость и нетерпимость, я через данный перекресток каждый день домой еду, дядька очень вежливый и улыбчивый, - прокомментировала Ирина Т.

Пока ответа ГИБДД не поступало, однако многие комментаторы поста подметили, что для исчезновения подобных нарушителей необходимо просто прекратить поощрять их работу.

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