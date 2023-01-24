Омичка со средним образованием из ЦАО с двумя детьми: среднестатистический портрет жителя Омской области

2754 омича не умеют читать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наконец стал известен итог Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году. Согласно ее данным можно составить портрет типичного жителя Омской области, к слову, в которой проживает 1 858 798 человек.

И так, типичный житель региона - это омичка возрастом 41,5 лет. Она специалист среднего звена, закончила колледж и имеет несколько детей.

Кстати, женский пол преобладает в Омской области: на 1000 мужчин приходится 1169 женщин. А вот каждый четвертый в регионе - пенсионер. Высшее образование имеют в два раза меньше человек, чем среднее. У 25 тысяч омичей и вовсе нет корочек профессиональных учебных заведений, а 2754 взрослых просто не умеют читать и писать.

Продолжая портрет, можно отметить, что типичный омич состоит в официальном браке. Семья из трех человек. А вот на каждую 1000 женщин приходится 1623 ребенка. По статистическим данным, чем ниже уровень образования, тем больше детей в семье.

Проживает омич, в основном, в областной столице в Центральном округе. Имеет свою «двушку» в старой панельке. В регионе насчитали 441 бездомного и еще 20 тысяч человек, которые на момент переписи сидели в тюрьме, лежали в больнице или служили в монастыре.

К слову, в Омской области зарегистрированы 59 заброшенных сел. 1234 омича имеют двойное гражданство. У 50 тысяч жителей родной язык казахский, у 18 тысяч — татарский, у 6 тысяч — немецкий, у 4 тысяч — армянский.

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