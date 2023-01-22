Не привлекли родственников: омская прокуратура вынесла представление должностным лицам в Таре из-за быстрого отъема детей

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На неделе бывший мэр Омска, депутат Госдумы РФ Оксана Фадина сообщила омичам о результатах проверки областной прокуратурой Омской области ряда должностных лиц по делу о слишком быстром изъятии из семьи троих братьев. Напомним, история прогремела в ноябре 2022 года в Таре. Органы опеки вынесли на рассмотрение суда вопрос о лишении многодетной матери родительских прав на троих сыновей. Старшему 5 лет, младшему – всего 8 месяцев.

2 ноября служба опеки изъяла детей из семьи и поместила в больницу. Сотрудники службы рассказали, что мать троих детей находилась в состоянии алкогольного опьянения, в частном доме было холодно, а дети были голодные. В опеке утверждают, что семья неоднократно попадала в их поле зрения. Хатем за семью Привалихиных вступилась общественность: люди утверждали, что проблемы есть, но не такие серьезные. Кроме того, выяснилось, что младшего ребенка семьи органы опеки разлучили со старшими братьями и буквально в течение недели отправили на ПМЖ в семью из Свердловской области.

- Нашумевшая история о Надежде Привалихиной и её троих маленьких детях дошла и до меня, - написала в своем telegram-канале Оксана Фадина. - Мой запрос в областную прокуратуру с просьбой оценить правомерность органов опеки ушел в ноябре прошлого года. Прокурорская проверка отметила ненадлежащее оказание медико-социальной помощи, неполноту профилактической работы опеки с семьей и непринятие мер по возможности организовать предварительную опеку со стороны близких родственников. И по этим причинам внесены представления главе Тарского района, руководителю КЦСОН «Надежда», начальнику ОМВД России по Тарскому району, главному врачу Тарской ЦРБ, заведующему Чекрушанским детским садом. В отношении опеки Тарский следственный отдел СК продолжает проводить проверку по факту превышения должностных полномочий.

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