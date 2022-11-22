В Омской области чиновников органов опеки подозревают в откровенной торговле детьми

Отец и трое детей семьи, которых собирались изъять навсегда. Фото: соцсети.

На этой неделе омские социальные сети всколыхнуло изъятие троих детей из семьи в Тарском районе Омской области. Тревогу подняли местные жители, на глазах у которых развернулись события. Жители поселка наблюдали, как буквально за один день семейная пара в сложной жизненной ситуации была лишена сразу троих малышей. А спустя неделю один из малышей уже оказался в семье будущих усыновителей из Свердловской области.

Тарчане, возмущенные скоростью передачи малыша с неокрепшей психикой в чужую семью, обратились к уполномоченной региона по правам человека Елизавете Степкиной. Обеспокоенная чиновница выехала в район. За судьбой семьи она следила и ранее и сама не ожидала, что может произойти именно так. Да, семья, была в зоне внимания органов опеки, но критической ситуации для детей там не складывалось. Мать и отец при должной материальной помощи понемногу обретали крепкий социальный статус.

- В течение 2021-2022 годов органами системы профилактики района оказывалась помощь маме в преодолении, и выходе из социально-опасного положения. К весне 2022 года ситуация в семье улучшилась, приобретен жилой дом на материнский капитал, оформлены пособия для детей, соблюдались условия для проживания детей. В марте мама родила третьего ребенка. Семья была снята с учета, но социальный патронаж семьи, в связи с трудной жизненной ситуацией был продолжен, - написала на своей страничке уполномоченная Степкина. После вмешательства уполномоченной всех малышей снова передали матери. Теперь прокуратура разбирается с действиями органов опеки, закрепленных за Тарским районом Омской области.

Несмотря на жизнеутверждающий сценарий о котором поведала Степкина, 2 ноября соцзащитой, полицией и опекой района якобы был установлен факт угрозы жизни и здоровью детей в семье. В самый ответственный момент - момент проверки всеми органами - мать оказалась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому проверяющими органами на основании статьи 77 Семейного кодекса РФ было принято постановление об отобрании детей. В один день 24-летняя мама лишилась детей 5-ти, 3-х лет и 8 месяцев.

Во внимание опеки симпатичные малыши попали несколькими месяцами раньше. Их вызвали соседи, когда увидели, что двое старших ребят в одиночестве играют в подъезде. Других нареканий тогда в адрес этой семьи не нашли.

А как рассказывают местные жители, один из ребятишек приглянулся бездетной иногородней паре. Как правило, дети из подтвержденно неблагополучных семей отправляются на воспитание в детские дома: отпрыски алкоголиков и наркоманов никого особо не интересуют. А вот здоровые дети из простой сельской семьи, где у родителей - шаткий социальный статус - интересный вариант для бездетных и влиятельных усыновителей. Но пока это только слухи.

- Они (ред. - органы опеки) со мной очень грубо разговаривали, сказали - ну кто тебе детей отдаст? Все равно ничего не сможешь доказать. Сказали, что я наркоманка и проститутка, и что дети грязные и голодные, хотя это не так, - прокомментировала мать малышей Надежда.

Сенатор от Омской области Елена Мизулина в своем комментарии тоже нарочито подчеркнула, что мгновенные сроки изъятия детей действительно наводят на подозрения.

- Выплыла правда: семья не стояла на учете как социально опасная. На каком основании семья вообще попала в зону внимания опеки - непонятно. Какое-то странное стечение обстоятельств: органы идут с проверкой, мать оказывается нетрезвой, в какой степени опьянения - непонятно. Плюс дверь в квартиру открыта именно в этот момент.... И жители Екатеринбурга, которые в этот момент оказались не просто в Омской области, а в Таре. В этой ситуации нужно разобраться досконально, - обратила внимание на важные моменты сенатор.

После всплеска общественного негодования детей вернули в семью. Почти ежедневно чиновники заглядывают на чай и смотрят, как развиваются события. Пока все благополучно.

В скором времени - 2 декабря - ответить за свои действия придется тем самым чиновникам из опеки на особой комиссии по делам несовершеннолетних.

- Очень важно, чтобы на этой комиссии прокуроры разъяснили органам опеки и попечительства, что значит торговля детьми в соответствии с действующим уголовным кодексом. Потому что там такая скоропалительная, необоснованная ничем, передача ребенка от родителей совершенно чужим людям - это не такая безобидная вещь, как может показаться. Представьте страх, панику, ужас крохи, которого забрали из родной семьи, - подчеркнула Мизулина.

Нарушена была и другая законодательная норма при изъятии - кровных братьев в этом случае собирались разделить.

- Уполномоченным направлен запрос в областную прокуратуру для проведения проверки законности разделения братьев при временном жизнеустройстве, до вынесения судебного акта об ограничении или лишении мамы в родительских правах, - также сообщила Степкина.

Какое решение вынесет комиссия по делам несовершеннолетних в этом запутанном деле со странными стечениями обстоятельств, станет известно 2 декабря.