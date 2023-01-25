Вальщик леса и помощника эмбриолога: кого ищут омские работодатели

Уровень зарплаты у «креативных» профессий указывается не всегда. Фото: Александр РОГОЗА

Омский рынок труда в январе был весьма креативен. Аналитики НН.ру решили сделать подборку самых интересных вакансий.

Так, сегодня в Омске на одно из швейных предприятий ищут утюжильщицу. От соискателя требуют опыт работы по специальности и ответственность.

Можно найти более интересные вакансии, например, сейчас работодажети находятся в поиске помощника эмбриолога, доводчика-притирщика и даже вальщика леса.

Кстати, среди предложений также фигурирует помощник депутата. Кандидат должен владеть грамотной речью и знаниями PR.

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