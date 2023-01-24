Чтобы съездить в Казахстан, омичам придется бронировать время для пересечения границы

Пока правки в закон Госдумой РФ не одобрены. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пересекать государственную границу по-новому предполагается уже с 1 марта 2023 года. Для этого нужно будет зарезервировать дату и время на Госуслугах.

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

Новый порядок будет действовать ровно год, если его одобрят коллеги. Тогда поправки затронут автомобили, принадлежащие как российским гражданам, так и иностранным гражданам и лицам без гражданства.

К слову, еще один депутат Госдумы Ярослав Нилов посоветовал не воспринимать законопроект как сигнал о подготовке к закрытию границ.

- Бронирование определенного времени пересечения пограничных пунктов — хорошая практика для распределения потоков автотранспорта, - пояснил он в своем телеграм-канале.

Между тем, у многих россиян вызывает опасение подобное нововведение. Ведь очень сложно рассчитать точное время прибытия на границу, так как всё зависит от дорожной ситуации на пути следования. В конечном итоге эта правка может «аукнуться» огромными очередями на границах и конфликтами среди тех, кто опоздал к назначенному времени и начал пересекать границу по «живой» очереди.

Такой пример в стране уже есть в медицинской сфере, когда в государственной больнице образуются очереди к врачу из числа тех, кто с талончиками по времени, и тех, кто пришел за направлением на анализы, например.